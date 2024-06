Grande inaugurazione per il nuovo e-building Ferrari, alla presenza della massima carica dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Atterrato in elicottero sulla pista di Fiorano, il Presidente è stato accompagnato presso l’edificio che dà il via alla nuova era del Cavallino. Nel nuovo stabilimento, frutto di un investimento da 200 milioni di euro, nasceranno infatti vetture con motore termico, ibrido e il primo modello elettrico di Ferrari. Ad accogliere il Capo dello Stato erano presenti il Presidente John Elkann, il Vicepresidente Piero Ferrari e l’Amministratore Delegato Benedetto Vigna. “Siamo onorati di avere con noi il Presidente Mattarella” hanno dichiarato i “padroni di casa”. L’e-building del Cavallino rappresenta un passo importante per l’economia del territorio ed è stato pensato per continuare a mantenere l’eccellenza mondiale in un settore, quello dell’automotive, che deve sempre più rispondere alle sfide della sostenibilità. Un impegno che ha ricevuto il plauso del Capo dello Stato

Grazie all’e-building, Ferrari potenzia la propria flessibilità produttiva, in linea con la strategia di privilegiare la qualità dei ricavi rispetto alla quantità. Lo stabilimento, progettato per raggiungere i massimi livelli di prestazione energetica, sarà pienamente operativo nei prossimi mesi. La prima vettura costruita qui dovrebbe vedere la luce nel secondo semestre del 2025