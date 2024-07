Nel video, le interviste a

Milena Bassoni, Coordinatore infermieristico pre-ricovero ospedale Carpi

Luca Gherardi, Tecnico Soccorritore Ausl Modena

Stava assistendo a uno spettacolo al Circolo Guerzoni di Carpi, quando si è sentito male, accasciandosi a terra. Poteva avere un finale tragico la storia vissuta da un 70enne che domenica sera è andato in arresto cardiaco. Ma l’intervento tempestivo di una coordinatrice infermieristica del Ramazzini, casualmente presente al circolo, ha permesso di scrivere un lieto fine. L’azione immediata di Milena Bassoni, aiutata da un volontario che sapeva utilizzare il defibrillatore, ha salvato la vita all’uomo

L’uomo ha ripreso conoscenza ed è stato portato subito portato in ambulanza prima all’ospedale di Carpi, poi a Baggiovara per approfondimenti diagnostici, ma le sue condizioni di salute sono buone e ancora non smette di ringraziare la coordinatrice che è intervenuta. Una storia che insegna, dicono i soccorritori, che attraverso semplici gesti una persona può salvarne un’altra. Defibrillare entro 3-5 minuti dall’inizio dell’arresto cardiaco può portare la sopravvivenza fino al 50-70% dei casi.