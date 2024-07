Nel video l’intervista a Marzio Govoni – Presidente Federconsumatori Modena

Ancora nessuna soluzione al caso degli airbag difettosi di molte Citroen, marchio che fa parte della galassia Stellantis. A denunciarlo è la Federconsumatori cittadina, che ricorda come siano almeno 1.500 gli automobilisti modenesi coinvolti dal problema. I fatti sono noti: a maggio, i possessori di auto Citroen e DS hanno ricevuto una lettera dal gruppo Stellantis, che li invitava a non usare più il loro veicolo, a causa dell’accertata pericolosità dell’airbag Takata, responsabile, in caso di utilizzo, di ferite gravi, anche mortali, a conducente e passeggeri.

Federconsumatori ha parlato di “totale impreparazione” dell’azienda Stellantis nel gestire la sostituzione degli airbag: al momento, secondo una rilevazione dell’associazione, solo il 15-20% dei clienti Citroen ha ottenuto la sostituzione dell’airbag o ha un appuntamento già fissato per farlo. Ancora meno sono i modenesi che hanno ottenuto un’auto sostitutiva