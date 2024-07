Nel video l’intervista a Luca Lombroso Meteorologo Ampro

I cambiamenti climatici fanno nuovi record. Secondo i dati del servizio europeo Copernicus domenica 21 luglio è stato il giorno più caldo registrato sulla Terra dal 1940. La temperatura media misurata dai termometri ufficiali del mondo e dai satelliti nel corso della giornata è stata di 17,09 gradi. Ma in generale tutto il mese di luglio 2024 è rappresentativo della nuova normalità dei cambiamenti climatici

Non solo: gli ultimi 13 mesi, secondo Copernicus sono stati tutti da record, battendo i valori massimi di temperatura degli anni precedenti. Che il clima stia cambiando, andando verso il surriscaldamento, lo confermano anche i dati del rapporto realizzato da Ilmeteo.it insieme al Corriere della Sera. Secondo questa analisi, a Modena la temperatura media si è alzata di 2,4° nel corso degli ultimi 40 anni. Se nel 1986 in un anno si registravano mediamente 13,3°, nel 2023 si sono toccati i 15,7. E le notti tropicali, quelle con minime oltre i 20 gradi, da 19 sono passate a 91. Il 2024 si pone pienamente sulla scia dello scorso anno, e sul fronte caldo, le previsioni parlano di nuovi picchi di calore proprio intorno alla fine del mese, che potrebbero ripresentarsi, sorprendentemente acuti, anche in agosto