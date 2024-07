Sequestri anche a Modena e Reggio Emilia degli autovelox ritenuti illegali. Si tratta della strumentazione T-Exspeed v 2.0 sulla quale sono stati effettuati dalla Polizia Stradale accertamenti sulla legittimità di tale sistema di rilevamento delle violazioni della velocità. I risultati di tali approfondimenti hanno portato a tutta una serie di sequestri che hanno interessato anche la nostra città. E’ il caso degli autovelox illegali con, a ricaduta, multe a rischio di annullamento. A emettere il provvedimento il Gip di Cosenza. Le verifiche hanno permesso di accertare sia la mancata omologazione, ma anche l’assenza del prototipo del sistema di rilevamento che sono elementi determinanti affinché si definisca la legittimità delle violazioni registrate da tali sistemi. A detenere la loro proprietà società private che ne curano poi il noleggio a enti locali. Il rischio della grave irregolarità è quello di provocare un importante danno erariale nel caso in cui i giudici annullino il verbale disponendo anche il risarcimento delle spese. La Polizia stradale ha deferito in stato di libertà il legale rappresentante della società appaltatrice per il reato di frode nella pubblica fornitura.