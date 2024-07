Nel video l’intervista a Luciano Magnani, Presidente Consorzio Monte Cimone

Dopo una storia lunga 30 anni, Skipass non si farà più. La trentesima edizione della fiera dedicata a tutti gli appassionati degli sport invernali non tornerà a Modena nel 2024. A comunicarlo è BolognaFiere, proprietaria di ModenaFiere, organizzatore della rassegna che era diventata un appuntamento importante per i cittadini e una rampa di lancio per la stagione invernale sul nostro Appennino. La decisione è arrivata a seguito dei profondi cambiamenti intervenuti nel mercato delle attrezzature per gli sport invernali, che hanno fatto venir meno, dice BolognaFiere, ai presupposti che avevano determinato il successo della manifestazione. La pandemia aveva già dato un duro colpo alla kermesse, che negli ultimi anni non era più riuscita a portare in fiera lo stesso numero di espositori delle edizioni precedenti, anche se non erano mancati appuntamenti importanti. A maggio ModenaFiere ha preso atto che erano venute a mancare le condizioni per organizzare un’edizione di Skipass con una proposta adeguata per espositori e visitatori. Si chiude così una storia trentennale che nel suo corso è riuscita a portare a Modena il meglio degli sport invernali, dal commercio alle gare di snowboard, fino a incontri con campioni come Tomba. Non solo: Skipass rappresentava anche una finestra sull’offerta del nostro stesso Appennino, un’occasione per portare nuovi visitatori dalla città alle piste del Cimone e non solo. Ora, la preoccupazione è che Skipass possa trovare casa in altri luoghi, dando ad altre province le possibilità che finora erano state di Modena.