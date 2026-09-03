Oltre 11mila persone controllate, di cui 6.200 stranieri, per 157 allontanamenti emessi, principalmente per reati legati a stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio. Questo il bilancio dei controlli incrementati nell’ambito del dispositivo delle “zone rosse” che per questo verranno prorogate. Sul fronte movida, ci sono stati un arresto e sette deferiti, mentre al parco Ferrari sono state identificate 227 persone. I numeri sono emersi dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito oggi in Prefettura