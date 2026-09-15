Pattuglie della Polizia di Stato, agenti a piedi e controlli fin dalle prime ore del mattino. È cominciata così la giornata di oggi in città, nel giorno dell’estensione delle zone rosse. Una stretta sulla sicurezza che porta a 47 le strade interessate dal dispositivo e che scatta proprio in concomitanza con la riapertura delle scuole. Controlli rafforzati, dunque, soprattutto nei punti considerati più sensibili, a partire dall’autostazione, entrata recentemente nel perimetro delle zone rosse. Qui, questa mattina, le forze dell’ordine hanno concentrato un’azione specifica, sottoponendo a controllo diversi soggetti. L’obiettivo è rafforzare il presidio del territorio, prevenire situazioni di degrado e intervenire nei casi in cui possano emergere criticità per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il dispositivo di vigilanza rafforzata consente infatti di identificare e, nei casi previsti, allontanare persone ritenute pericolose o violente, oppure coinvolte in determinati reati. Una misura che punta quindi non solo a garantire una maggiore presenza sul territorio, ma anche a prevenire e contrastare situazioni considerate a rischio. L’estensione, che da oggi comprende anche via Gallucci e le strade vicine, è stata decisa da Comune e Prefettura sulla base delle criticità emerse in diverse aree della città. Una risposta, come spiegato dal prefetto, a un territorio che cambia e che richiede nuove misure. Finora, secondo la Prefettura, i numeri dei pattugliamenti restituiscono un bilancio considerato positivo: dall’introduzione delle zone rosse sono state controllate 11.239 persone e sono stati emessi 157 ordini di allontanamento. Da questa mattina, dunque, la stretta è operativa: 47 le strade interessate dal dispositivo, a partire proprio dal giorno che Modena torna a riempirsi con la ripresa delle attività scolastiche.