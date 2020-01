I modenesi lo sanno bene: nelle pagine di cronaca la zona tempio-stazione, l’area dell’Errenord e il parco XXII Aprile sono quasi quotidianamente protagoniste di episodi di spaccio, ma da ieri sera il degrado della nostra città è stato portato all’attenzione nazionale. Striscia la Notizia ha infatti mandato in onda un servizio che consegna una fotografia desolante. Vittorio Brumotti in sella alla sua bicicletta ha filmato con telecamere nascoste le zone dello spaccio in città e ha interagito con diversi pusher, per lo più nigeriani. Uno di questi, immortalato dagli occhi di Canale 5 con una giacca rossa, è lo stesso che è stato arrestato lunedì scorso dai carabinieri. Proprio in queste ore, il pusher di 25 anni di origine nigeriana è stato colpito da un provvedimento di divieto di dimora a Modena. Ma, nel giro di pochi chilometri, Brumotti ha incontrato numerosi altri attori del mercato illecito che va da viale Crispi al parco XXII Aprile. Nonostante il presidio delle forze dell’ordine, i pusher sono ripresi mentre riescono a riorganizzarsi, velocemente, facendola franca e continuando a spacciare, soprattutto cocaina. In un secondo momento, il biker ha ironicamente indicato questi stessi mercanti di morte, smascherandoli, con il cartello “Qui spaccio”. Le conclusioni di Brumotti al termine della sua avventura modenese, non possono che essere negative: Modena è invasa dagli spacciatori.