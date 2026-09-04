Nel video l’intervista ad Alessandra Camporota Assessore alla Sicurezza urbana integrata Comune di Modena

La zona rossa si allarga anche alle aree della movida, a partire da via Gallucci. È questa una delle principali decisioni emerse dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito in Prefettura a Modena. L’obiettivo è estendere i controlli rafforzati alle zone del centro storico dove la mappatura dei reati ha evidenziato maggiori criticità. Una scelta arrivata dopo i risultati ottenuti con le zone a vigilanza rafforzata, dove sono state controllate oltre 11 mila persone e sono stati emessi 157 ordini di allontanamento, principalmente per reati legati agli stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio. Particolare attenzione è stata dedicata proprio alla zona di via Gallucci. Nel centro storico sono state identificate oltre 1.700 persone, con un arresto, sette denunce.

Sul fronte delle scuole, tornano i presidi all’Autostazione negli orari di maggiore afflusso, insieme a medio educatori, sportelli di ascolto, school tutor e unità educative di strada.