Nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, la squadra dei Vigili del fuoco di Vignola è intervenuta in via Montecorone a Zocca per un’auto finita fuori strada. Uscendo dalla carreggiata, il veicolo ha travolto una recinzione di legno, ribaltandosi più volte.

I pompieri hanno liberato dalle lamiere la conducente (una signora del 1969) per affidarla al 118 giunto sul posto con eliambulanza, valutata in codice 2 per i traumi subiti.