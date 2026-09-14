Nel video l’intervista a Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena

Gli zaini sono ormai pronti e la campanella del nuovo anno scolastico suonerà domani per oltre 36 mila studenti di tutta la provincia. Sono esattamente 36.027 gli iscritti alle scuole superiori modenesi, distribuiti in 1.576 classi, quattro in più rispetto allo scorso anno. Crescono anche i ragazzi che iniziano la prima: saranno 8.219, contro gli 8.132 del 2025. Il distretto di Modena registra invece un calo di oltre 300 studenti, mentre aumentano gli iscritti nei distretti di Carpi, Mirandola, Sassuolo, Pavullo, Vignola e Castelfranco Emilia. Tra i nuovi iscritti, la scelta continua a premiare soprattutto i licei, seguiti dagli istituti tecnici e i professionali. Sul fronte dell’edilizia scolastica, il nuovo anno porta anche spazi rinnovati e cantieri conclusi. Negli ultimi due anni sono stati oltre 50 gli interventi, tra messa in sicurezza sismica, efficientamento energetico, palestre, nuovi edifici e ristrutturazioni, per investimenti complessivi vicini ai 65 milioni di euro.