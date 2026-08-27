Era la regina dei puntini rossi, dei pois, della ripetizione come forma di confusione percettiva. Ma non era solo questo. E’ la Fondazione Ago che a Modena ricorda l’artista giapponese Yayoi Kusama, scomparsa all’età di 97 anni. Proprio la nostra città ospitò la prima mostra personale italiana dell’eclettica personalità del Sol Levante. Era il 2006, e il titolo della mostra, inserita nell’ambito del Festivalfilosofia, era “Metamorfosi”. Un’esposizione curata da Angela Vettesa che oggi descrive l’artista giapponese come “una straordinaria anticipatrice del nostro tempo, quasi una visionaria”. Kusama, ricorda Vettesa, ci lascia un mucchio di fiori, di specchi, di ambienti in cui perdersi come in un luna park: da anziana, nel suo rifugio in Giappone dove viveva a stretto contatto con l’equipe psichiatrica che la seguiva, produsse giochi visivi formidabili e allegri. Ma nella sua gioventù insegnò a molti, a New York, cosa significava sfilare nudi sul ponte di Brooklyn per protestare contro la guerra del Vietnam, cucire a mano centinaia di peni di stoffa per ricoprirci un divano e farcisi fotografare nuda (ma con scarpette sexy) a testimoniare contraddizioni, difficoltà e conquiste del femminismo. La sua disorientante ricorrenza dei pallini richiama alla dipendenza dall’iper-stimolazione, tema tutt’oggi attualissimo e dibattuto.