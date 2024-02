Nel video le interviste a Carol Imbriano Presidente Corso di Biotecnologie Unimore e aBarbara Ruozi Presidente Corso di Chimica e Tecnologia Farmaceutica Unimore

La parità di genere è una meta ancora lontana, soprattutto quando si tratta di formazione e carriera in ambito scientifico. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili e riferiti al 2021, in Italia soltanto il 16,5% delle giovani si laurea in facoltà scientifiche, contro il 37% degli uomini. Un gap che nasce già nei primi anni di scuola e prosegue nel mondo del lavoro: nelle aree Stem solo un professore ordinario su cinque è una donna. Per promuovere l’uguaglianza di genere è stata indetta la Global Women’s Breakfast, a cui ha partecipato anche l’Università di Modena e Reggio Emilia. La sottorappresentanza delle figure femminile nelle discipline STEM è un problema anche nel nostro territorio, che l’ateneo ha affrontato insieme gli studenti e ai ricercatori

Secondo i dati più recenti del Miur, del 2022, il numero di laureate in queste materie è però aumentato negli ultimi tre anni, aprendo un percorso che fa ben sperare