Nel video l’intervista alla Prof.ssa Maria Grazia Modena Candidata sindaca lista ModenaXModena

Una raccolta differenziata che sia a misura di cittadini e non a misura di Hera. La visione della professoressa Maria Grazia Modena, candidata sindaca nella lista ModenaxModena, sul tema dei rifiuti va in questa direzione, tenendo fermo un caposaldo: l’inceneritore di via Cavazza deve spegnersi prima del 2034, data promessa dall’amministrazione uscente. L’obiettivo è stato ribadito durante un incontro proprio davanti all’impianto di via Cavazza

Per riuscire a dare vita a una vera economia circolare serve la partecipazione attiva di tutti i cittadini, in un sistema di raccolta differenziata più semplice ed efficace e una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovani

L’inquinamento prodotto dall’inceneritore contribuisce all’aumento dei rischi per la salute dei cittadini e per la nota cardiologa non è più tollerabile