È stata prorogata al 30 settembre la scadenza per candidarsi a diventare Volontario per la sicurezza urbana partecipata della città di Modena: il bando è consultabile sul sito del Comune al link https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-di-selezione/individuazione-di-persone-che-intendono-svolgere-lattivita-di-volontario-per-la-sicurezza-nel-territorio-del-comune-di-modena.

La disciplina per l’istituzione e l’impiego di questo ulteriore modello di volontariato è stata approvata dalla Giunta comunale in attuazione del Patto per Modena Sicura 2026-2029, rinnovato nel maggio 2026 tra Comune, Prefettura e Forze dell’Ordine. Il provvedimento si inserisce infatti nel quadro delle azioni previste dal Patto, che individua nel coinvolgimento attivo della comunità uno strumento per la prevenzione e per il rafforzamento del senso di sicurezza. Si colloca inoltre nel percorso che ha portato Modena a ottenere il titolo di Capitale italiana del volontariato 2026.

I Volontari per la sicurezza urbana partecipata saranno formati e direttamente gestiti dalla Polizia locale per lo svolgimento di attività preventive e informative. Il nuovo modello si affianca a quello portato avanti negli ultimi anni attraverso le convenzioni con le associazioni attive sul territorio – tra cui l’Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Fare Ambiente, Narxis, Via Piave e dintorni, Guardie Ecologiche Volontarie – che nel biennio 2024-2025 hanno coinvolto circa 150 volontari nelle attività di presidio del territorio, segnalazione del degrado e supporto alla Polizia locale.

L’introduzione dei Volontari per la sicurezza è finalizzata a garantire una presenza attiva sul territorio, in aggiunta a quella assicurata dalla Polizia locale. Il loro ruolo consiste nella segnalazione qualificata delle problematiche riscontrate sul territorio, a supporto delle attività di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia locale.

L’obiettivo è promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale, contribuendo al rispetto delle regole e al rafforzamento del senso civico. Attraverso questa figura sarà inoltre possibile potenziare le azioni di prevenzione, le attività informative rivolte ai cittadini, i progetti di educazione e sicurezza stradale, la presenza del Comune negli spazi pubblici urbani e il collegamento tra cittadini, Polizia locale e servizi del territorio.

I volontari opereranno esclusivamente in collaborazione con la Polizia locale e sotto la diretta responsabilità del Comandante o di un ufficiale delegato. Per acquisire la nomina a Volontario per la sicurezza è necessario possedere specifici requisiti, frequentare un apposito corso formativo con il superamento del relativo esame finale e possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti d’istituto, attestata mediante certificazione del medico di base.