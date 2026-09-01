Nel video l’intervista a Luca Sartoretti Schiacciatore Volley Sassuolo

Seconda settimana di preparazione al via, in un mese di Settembre che servirà ad arrivare al meglio ai primi appuntamenti ufficiali. Proseguono gli allenamenti della Kerakoll Sassuolo, ormai al lavoro da diversi giorni per preparare il prossimo campionato di Serie A3, in cui i rossoneri esordiranno il prossimo 18 Ottobre contro il Cus Cagliari. Una categoria conquistata all’ultimo respiro, a metà Giugno, con la vittoria in finale contro Bardolino: un sogno concretizzato dopo una stagione nata con grandi ambizioni, come raccontato dallo schiacciatore e capitano Luca Sartoretti, confermato anche per la nuova avventura nel terzo campionato nazionale.

Obiettivo permanenza in categoria, dunque, con un roster costruito in pochissimo tempo e che vede un bel mix di gioventù ed esperienza: qualità che serviranno per provare a far bene in un campionato complicato.

La parte finale della scorsa stagione, per Sartoretti e compagni, è stata memorabile non solo per il risultato, ma per il supporto ricevuto dalla piazza: con l’approdo in Serie A3 c’è decisamente ancora più voglia di richiamare pubblico e tifosi a sostenere una Kerakoll con grandi ambizioni.