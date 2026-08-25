Nel video l’intervista a Eugenio Marani Ds Volley Sassuolo

Si chiude un’estate intensa, comincia una nuova avventura nel terzo campionato nazionale. Il Volley Sassuolo riparte, tornando in palestra in vista dell’inizio della prossima Serie A3: ieri sera al PalaPaganelli, con il classico raduno di fine Agosto, i rossoneri hanno dato il via ufficiale alla nuova stagione, che li vedrà protagonisti, da neopromossi, in un torneo tanto complicato quanto affascinante. Agli ordini di coach Vacondio, la Kerakoll ha cominciato la preparazione che la porterà, nel giro di poco meno di due mesi, ad affrontare il primo impegno in campionato, proprio in casa, contro il Cus Cagliari, il prossimo 18 Ottobre: un percorso che arriva al termine di un’estate vissuta un po’ in rincorsa, soprattutto viste le tempistiche con cui è arrivata la promozione, conquistata nella finale con Bardolino a inizio Giugno.

La difficoltà principale, ovviamente, è stata quella di costruire un roster competitivo quando le altre squadre erano praticamente già pronte: c’è però soddisfazione e voglia di lottare per salvarsi.

Sfiorato soltanto un possibile derby con Mirandola, retrocessa proprio dalla A3, Sassuolo in questa stagione sarà la seconda squadra della provincia nel volley maschile, vista l’importanza del campionato che andrà a disputare.