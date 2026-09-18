Nel video l’intervista a Eugenio Marani, Ds Volley Sassuolo

La preparazione precampionato entra nel vivo con le amichevoli, ad un mese preciso dall’inizio del campionato. La Kerakoll Sassuolo prosegue la marcia di avvicinamento alla prossima Serie A3, che vedrà i rossoneri esordire il prossimo 18 Ottobre contro il Cus Cagliari: fondamentale, in questo momento del precampionato, è capire il livello di preparazione, con i test match in programma da qui a metà Ottobre che permetteranno a coach Vacondio di capire quanto i suoi ragazzi siano pronti ad affrontare la nuova stagione. Una preseason finora molto positiva anche per la crescita del gruppo, nonostante qualche infortunio di troppo, come racconta il ds rossonero Eugenio Marani. Cominciato il percorso con le varie amichevoli precampionato: dopo la vittoria con l’Anderlini, è arrivato un pareggio con la Villa d’Oro, squadra di Serie B, nei prossimi giorni è in programma la doppia sfida con Mantova, che Sassuolo ritroverà nel proprio girone di A3. Le prime settimane di campionato aiuteranno a delineare la vera forza della Kerakoll, ma il primo obiettivo è provare a riempire il PalaPaganelli.