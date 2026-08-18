Un lavoro frenetico per farsi trovare pronti in campo e fuori, con la ripartenza dietro l’angolo. La Kerakoll Sassuolo, neopromossa nel campionato di Serie A3 maschile, viaggia spedita verso la nuova avventura, con tante novità e un’attesa che cresce sempre di più. Attesa che è destinata a terminare già ad inizio della prossima settimana, quando i rossoneri si ritroveranno per il primo allenamento stagionale agli ordini di coach Oreste Vacondio: lunedì 24, infatti, è previsto il raduno che aprirà ufficialmente la stagione e darà il via alla marcia di avvicinamento al campionato, con l’obiettivo di arrivare pronti all’esordio casalingo in programma nel weekend del 18 Ottobre, quando la Kerakoll ospiterà il Cus Cagliari. Quasi due mesi di lavoro per prepararsi al meglio ad un torneo di alto livello, dopo un’estate in cui la dirigenza rossonera ha dovuto accelerare nella costruzione del roster, partita con ovvio ritardo vista la vittoria nella finale della fase 4 con Bardolino arrivata soltanto a inizio Giugno. Sassuolo si presenterà, però, con un organico di tutto rispetto, con innesti di qualità come quelli di Onwuelo e Maletti, ma anche con tante riconferme importanti e giovani di prospettiva, per provare a strappare una salvezza che, in un campionato complicato come la A3, sarebbe un risultato importante.

A farsi trovare pronto per l’esordio casalingo dovrà essere anche il PalaPaganelli, che ovviamente è oggetto in queste settimane di lavori di adeguamento per poter disputare la Serie A3 a Sassuolo: migliorie che riguardano sia il sistema di video check, con tanto di tabellone, ma anche spalti ed accessibilità all’impianto che sarà la casa dei rossoneri anche nel terzo campionato nazionale. Con la partenza prevista, come detto, a metà Ottobre, la Kerakoll avrà poi davanti a sé ventidue giornate per giocarsi, nel girone Bianco, la permanenza in categoria: a retrocedere direttamente sarà l’ultima classificata del raggruppamento, con penultima e terzultima che invece si giocheranno i playout per poter restare in A3. Un percorso, quello della regular season, che si chiuderà nel weekend del 14 Marzo 2027, quando Sassuolo ospiterà l’Altotevere al PalaPaganelli, lasciando poi campo libero alla post-season, in cui ovviamente si disputeranno anche i playoff per la promozione in A2, che coinvolgeranno dalla seconda alla settima classificata di ognuno dei due gironi. Ancora qualche giorno di riposo, poi sarà tempo di cominciare per davvero un’avventura che, vada come vada, è già destinata ad entrare nella storia del club rossonero.