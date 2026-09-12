Nel video l’intervista a:

– Mirco Muzzioli – Presidente Volley Modena

– Federica Ferrario – Giocatrice A3 Volley Modena

– Sonia Galazzo – Giocatrice A3 Volley Modena

Un tuffo nel cuore della città per presentare la nuova stagione e conoscere da vicino lo staff tecnico e le atlete che faranno parte del nuovo progetto sportivo e sociale dell’anno 2026/2027 targato Volley Modena. Sono state presentate le squadre di serie A3, serie C femminile e del settore giovanile. Un’avventura che quest’anno farà sbarcare le protagoniste della serie A3 in un campionato nazionale, assolutamente nuovo, dove sono tante le incognite ma altrettante le aspettative. In Piazza XX settembre e al Mercato Albinelli, due luoghi simbolo della città, di fronte a tante famiglie, giovani e tifosi, è stata presentata la nuova divisa di gara di Volley Modena, oltre alle giocatrici di serie C e alle giovani grandi promesse del settore giovanile. Un’occasione per tanti fans anche per acquistare t-shirts e i gadgets.