Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle origini del volley modenese, attraverso un percorso ricco di fotografie d’epoca, articoli di giornale e cimeli storici. E’ così che Mara Raimondi e Livia Selmi hanno realizzato la mostra “ Modena Capitale della pallavolo”, esposta all’ex Albergo Diurno di Piazza Mazzini, che si inserisce all’interno delle iniziative che accompagnano il percorso di avvicinamento alle partite di EuroVolley 2026. I visitatori potranno immergersi così nella storia di un movimento sportivo che ha segnato l’identità della città, dal dopoguerra fino al grande professionismo. Presenti all’inaugurazione tante personalità di spicco della pallavolo modenese, tra cui Loredana Lugli, la prima e unica donna coach della Nazionale, vincitrice di 14 scudetti, sei da giocatrice e otto da allenatrice.