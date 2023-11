VOLLEY FEMMINILE, IL DG DEL MODENA COSMAI: “PUNTIAMO ALLA PARTE SINISTRA DELLA CLASSIFICA”

Si pensa già alla trasferta contro il Ravenna per il Modena Volley Femminile, in programma sabato prossimo alle 18. Il direttore generale Cosmai è soddisfatto degli ultimi risultati ottenuti e traccia la linea degli obiettivi per i prossimi impegni.