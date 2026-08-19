Nel video l’intervista a:

– Chiara Dall’Olio, curatrice della mostra

– Donatella Pieri, Presidente Fondazione Ago

Ultimi giorni per immergersi nella fotografia contemporanea italiana al femminile. Alla Palazzina dei Giardini ducali, è ancora possibile visitare “Visioni necessarie”, la mostra curata da Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi che riunisce oltre 60 opere di 32 autrici. Un viaggio attraverso sguardi e linguaggi diversi: dalle denunce sociali ai ritratti, dal paesaggio contemporaneo alle trasformazioni dello spazio urbano, fino alle contraddizioni della vita quotidiana, raccontate lontano dagli stereotipi. Tra queste, anche Paola Di Bello, con due fotografie della serie “Rear Window”. Una delle immagini, dedicata a New York, nasconde un particolare che a un primo sguardo può sfuggire: gli edifici sono illuminati contemporaneamente dalla luce del giorno e da quella artificiale della notte. L’effetto è ottenuto attraverso una doppia esposizione analogica, una diurna e una notturna, sovrapposte nella stessa fotografia. Letizia Battaglia, Lisetta Carmi, Gea Casolaro, Carla Cerati, fino a Daniela Comani, Luisa Lambri e Ottonella Mocellin. Artiste che, come Paola di Bello, hanno raccontato l’Italia con uno sguardo libero, spesso controcorrente. 24 nuove acquisizioni entrate nelle collezioni di Fondazione Ago, nell’ambito del progetto sostenuto dal Piano per l’Arte Contemporanea promosso dal Ministero della Cultura.