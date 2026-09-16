È stato portato nel carcere Sant’Anna di Modena con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minaccia grave il 51enne residente a Marano sul Panaro, arrestato lo scorso 13 settembre dai Carabinieri della Stazione Locale. L’arresto è stato convalidato ieri dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere. L’intervento dei militari era scattato intorno all’una di notte, dopo una richiesta della donna al 112. La moglie aveva segnalato di essere stata minacciata dal marito, che si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. All’arrivo dei militari, la donna e le tre figlie sono state trovate visibilmente impaurite. Secondo il racconto della persona offesa, poco prima l’uomo aveva danneggiato con un martello diversi oggetti nell’abitazione e, dopo essersi accorto della chiamata al 112, aveva raggiunto la moglie nella stanza dove si trovava con le figlie, e l’avrebbe minacciata di morte impugnando il martello e tenendolo sollevato sopra il capo. I militari hanno constatato i danneggiamenti e sottoposto a sequestro il martello trovato nella camera dell’uomo. Prima di essere accompagnato al Pronto Soccorso di Vignola, l’indagato avrebbe inoltre tentato nuovamente di avvicinarsi alla moglie, rivolgendo alla donna un’ulteriore minaccia davanti alle figlie. Dalle successive dichiarazioni della donna è emerso anche un precedente procedimento del 2024 a carico del marito per analoghe condotte, che aveva portato al suo arresto e a misure cautelari, cessate nel marzo scorso.