Ancora una grave situazione di tensione alla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia, dove nella serata del 17 agosto 2026 un internato, già protagonista di numerosi episodi di violenza e danneggiamento anche in altri istituti penitenziari, ha messo a dura prova la sicurezza della struttura e del personale di Polizia Penitenziaria.L’uomo, in evidente stato di forte alterazione e, secondo quanto riferito dal personale, in stato di ebbrezza, ha forzato e danneggiato la porta di accesso dal reparto detentivo alla zona degli uffici, riuscendo a penetrare nell’area nella quale sono presenti gli stessi uffici e la portineria. La situazione è diventata particolarmente delicata al punto da rendere necessario anche l’intervento dell’Arma dei Carabinieri e, contemporaneamente, un’ambulanza.

L’internato è rimasto nella zona degli uffici fino alle ore 19.00 circa, continuando a manifestare una forte agitazione. Una volta portato nel reparto, la condotta violenta non si è arrestata: l’uomo ha continuato a danneggiare porte, arredi e tutto ciò che trovava davanti, arrivando a devastare anche la guardiola riservata agli agenti di sezione. Siamo di fronte all’ennesimo episodio che vede protagonista una persona che da tempo si rende responsabile di condotte violente e gravemente lesive dell’ordine e della sicurezza dell’istituto – dichiara Antonio Granatiero, delegato regionale del Sappe –. Il personale ha segnalato più volte la pericolosità dell’internato e il forte timore che possa verificarsi qualcosa di grave ai danni dei poliziotti. Nonostante questo, continua a rimanere all’interno della struttura. È una situazione che non può più essere sottovalutata».

Granatiero sottolinea inoltre le difficoltà operative con cui il personale è costretto quotidianamente a lavorare: «Ci sono turni nei quali all’interno del reparto siamo appena tre o quattro operatori, dovendo contemporaneamente garantire cucina, infermeria, magazzino e vigilanza. In queste condizioni, fronteggiare una persona in stato di forte agitazione e violenza diventa estremamente difficile. Il fatto che sia stato necessario chiamare addirittura i Carabinieri per gestire una situazione sviluppatasi all’interno dell’istituto rappresenta un campanello d’allarme che l’Amministrazione non può ignorare».Secondo quanto riferito dal personale, inoltre, vi sarebbero problemi legati alla presenza di alcool all’interno dell’istituto, circostanza che potrebbe favorire ulteriori episodi di alterazione e violenza. Anche nei giorni precedenti lo stesso internato sarebbe stato protagonista di ulteriori danneggiamenti e condotte aggressive, rendendo sempre più difficile la gestione della situazione.

Sulla vicenda intervengono anche Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Campobasso, segretario nazionale.

«Quello che sta accadendo a Castelfranco Emilia è estremamente preoccupante – dichiarano Durante e Campobasso –. Non siamo più di fronte a episodi isolati, ma a una sequenza di comportamenti violenti e distruttivi che si ripetono nel tempo. Il personale di Polizia Penitenziaria non può essere lasciato solo a fronteggiare situazioni di questo genere, soprattutto quando l’organico operativo è ridotto ai minimi termini. Chiediamo all’Amministrazione penitenziaria – proseguono – di assumere con urgenza ogni provvedimento necessario per garantire la sicurezza dell’istituto e degli operatori, valutando anche l’eventuale trasferimento in altre strutture. Non possiamo aspettare che si verifichi un’aggressione con conseguenze irreparabili prima di intervenire – concludono Durante e Campobasso –. La sicurezza dei poliziotti penitenziari deve tornare ad essere una priorità assoluta.

Quanto accaduto il 17 agosto, con una porta forzata, l’accesso all’area degli uffici, ulteriori danneggiamenti e l’intervento delle forze dell’ordine, dimostra che il livello di criticità raggiunto a Castelfranco Emilia non è più compatibile con una gestione ordinaria. Servono risposte immediate, concrete e adeguate alla gravità della situazione».