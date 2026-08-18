L’intervista a Francesco Campobasso, Segretario Nazionale Sappe

Una porta forzata, un internato che riesce a raggiungere gli uffici e poi nuovi danneggiamenti all’interno del reparto. È l’ennesima escalation di violenza denunciata dal Sappe alla Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. L’episodio è avvenuto nella serata del 17 agosto. Il soggetto, già protagonista di numerosi episodi di violenza e danneggiamento anche in altri istituti penitenziari, era in forte stato di alterazione e, secondo quanto riferito dal personale, in stato di ebbrezza. Dopo aver forzato e danneggiato la porta di accesso dal reparto detentivo alla zona amministrativa, sarebbe riuscito a raggiungere l’area dove si trovano gli uffici e la portineria. La situazione ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e, contemporaneamente, di un’ambulanza. Il Sappe segnala una situazione sempre più difficile da gestire, a causa della carenza di personale, con operatori che in alcuni turni sono chiamati a ricoprire contemporaneamente più mansioni.