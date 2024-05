Nel video l’intervista a Beatrice Lorenzin, Senatrice della Repubblica Italiana

Lo stop al Superbonus rischia di mettere in crisi anche le Onlus e progetti da loro promossi. È il caso a Baggiovara di villa Freni, dove dovrebbe sorgere la seconda Casa di Fausta, struttura di Aseop visitata ieri dalla senatrice Beatrice Lorenzin, che ha rilevato come i lavori procedano con la spada di Damocle della soppressione del 110. L’inaugurazione è prevista a settembre, ma con l’eliminazione della possibilità di ricorrere alle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito per interventi edilizi per le Onlus, il taglio del nastro potrebbe slittare. Per il terzo settore ci sono 100 milioni a disposizione per il 2025 per l’erogazione di un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale, che andrà a chi per primo farà domanda. Nello stop sottoscritto dal ministro Giorgetti, due sono gli elementi critici evidenziati da Lorenzin. Il Superbonus aveva criticità, evidenzia l’ex ministro, ma anche opportunità che dovevano essere meglio sfruttate