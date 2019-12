Supera i 30 mila euro il bottino del colpo messo a segno nella notte dalla banda dei bancomat. Erano circa le 4:20 quando i malviventi hanno svegliato i residenti di via della Pace a Vignola facendo saltare in aria il Postamat, per poi fuggire a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Sul posto i Carabinieri, chiamati a visionare i filmati delle le telecamere di videosorveglianza.