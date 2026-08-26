Tre vigili del fuoco feriti, un’autopompa distrutta e un’auto incidentata: è questo il bilancio del grave sinistro che si è verificato questo pomeriggio intorno alle 15.30 all’incrocio tra Viale Corassori e Viale Italia. Il mezzo del 115 per motivi ancora da accertare, si è scontrato con un suv BMW e si è ribaltato. Secondo quanto si apprende, pare che la camionetta avesse appena lasciato il comando di via Formigina e stesse viaggiando lungo viale Corassori in direzione via Giardini con le sirene accese, quando, arrivato all’incrocio con viale Italia, ha impattato contro l’automobile. La dinamica come detto, è ancora in corso di accertamento da parte della polizia Locale giunta sul posto. Ciò che è certo è il pesante bilancio dei feriti: nello schianto, due vigili del fuoco hanno riportato ferite di media gravità, mentre uno è risultato grave ed è stato prima intubato, poi portato all’ospedale Civile di Baggiovara. Grande spavento ma ferite più lievi per la famiglia composta da mamma, papà e due bambine che viaggiava sulla BMW: da quanto si apprende loro sarebbero stati portati al Policlinico solo per accertamenti. L’incrocio tra viale Italia e viale Corassori è rimasto chiuso al traffico per permettere le operazioni dei soccorritori. Sul posto il personale del 118 con ambulanze e automediche e diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’autopompa e per soccorrere i colleghi.