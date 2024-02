Un incidente si è verificato questa mattina all’altezza dell’incrocio tra via Zucchi e via Storchi. Due vetture sono finite per scontrarsi semi-frontalmente. Sul posto, la Polizia locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, e un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ai feriti, fortunatamente non gravi. Preoccupati i residenti per l’intersezione più volte teatro di sinistri e per questo chiedono più sicurezza.