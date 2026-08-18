Una rotta viaria che ha visto il passaggio di oltre 60 imperatori, direttrice dalla forte vocazione commerciale trasformata, nei secoli, in arteria di pellegrinaggio. In queste storie gli eventi di 2000 anni e il transito di popoli: dai Celti agli Etruschi, dai Romani ai Longobardi. La Via Romea Imperiale, storico collegamento tra Trento e Roma, da scoprire in 4 tappe. Prende il via il 5 settembre l’appuntamento con la seconda edizione dell’iniziativa, promossa dall’associazione Via Romea Imperiale con il patrocinio di Federcammini.

Si comincia con il percorso che da Concordia porta a Rovereto: previste visite al Teatro di Concordia e alla mostra “I cento anni del ponte Pioppa”. La domenica successiva, 13 settembre, si va da Fossoli a Carpi con importanti appuntamenti all’insegna della memoria: il cammino toccherà il campo di concentramento e il museo Monumento al Deportato, prima della visita ai Musei di Palazzo Pio e alla pieve di Santa Maria del Castello. Domenica 27 settembre da Limidi a Soliera, fino al centro civico di Sozzigalli. Il 4 ottobre partenza dal Museo della Bilancia di Campogalliano e arrivo alla Torre dell’Orologio di Rubiera. I partecipanti possono scegliere di iscriversi a tutto il programma oppure alle singole tappe.