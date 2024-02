VIA PANNI A MODENA, CONTINUA A FAR DISCUTERE L’APERTURA DEL SOTTOPASSO

VIA PANNI A MODENA, CONTINUA A FAR DISCUTERE L’APERTURA DEL SOTTOPASSO

Tarderà ancora l’apertura del sottopasso in via Panni, coi lavori in corso dal novembre 2022 per un investimento di 5 milioni di euro dall’Unione europea. E i residenti non ci stanno al nuovo piano per il loro quartiere