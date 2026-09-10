Nel video l’intervista a:

– Anna Fraschini, Bar Penny

– Catia Poli, Forno Raffaello

Gli artificieri sono arrivati da Bologna. Uno di loro, opportunamente attrezzato, si è avvicinato a uno zaino sospetto, lasciato abbandonato di fianco all’entrata della filiale di Banco San Geminiano e San Prospero di via Mondatora. Ma dentro c’erano solo bottiglie d’acqua, carte da gioco e, pare, documenti con varie identità. Così è rientrato immediatamente l’allarme bomba che ha tenuto il centro storico con il fiato sospeso. Per ricostruire tutto è necessario fare un passo indietro, quando intorno alle 6.30, una cliente del bar Penny, all’angolo tra via Mondatora e via dei Servi, ha notato lo zaino. Subito lo ha detto alla barista, che si è premurata di avvertire la banca stessa. Così, una volta segnalata la presenza dello zaino alle autorità, è scattato il protocollo sull’allarme bomba, con cautela massima, poiché tra le prime ipotesi c’era quella di un gesto fatto in correlazione a domani, 11 settembre, giorno dell’attentato alle torri Gemelle. Sul posto, oltre agli artificieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri. La zona è stata isolata, via Mondatora completamente chiusa e le attività evacuate. Solo intorno alle 11 gli artificieri da Bologna hanno analizzato lo zaino, sfatando ogni dubbio sul suo contenuto. Da quanto ricostruito grazie ai video delle telecamere della banca, pare che l’oggetto sia stato abbandonato da un clochard, già noto alle forze dell’ordine. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto intenzionale per generare panico, in una città ancora spaventata dal 16 maggio, di un atto di incuria o legato a un furto. Sul caso indagano i Carabinieri