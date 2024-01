Maxirissa nella comunità di Pronta Accoglienza per Minori Stranieri non Accompagnati “Atlante” di via Martiniana. Il centro torna sotto i riflettori della cronaca per un’altra violenta lite che ha coinvolto due gruppi di giovani dopo la rissa con accoltellamento verificatasi lo scorso settembre. Non è noto quanti minori siano rimasti coinvolti nello scontro di oggi, ma, da quanto si apprende, tutto sarebbe nato dall’attrito tra un gruppo di ragazzi tunisini e giovani albanesi. Nello scontro sarebbe rimasta danneggiata in modo serio anche l’interno della struttura. La tensione è iniziata ad alzarsi nel corso della tarda mattina, fino al punto da rendere necessario l’intervento della Polizia di Stato. Da quanto si apprende gli scontri all’interno del centro gestito dal gruppo Ceis sarebbero diventati sempre più frequenti. Una situazione pesante che avrebbe spinto la dirigenza del gruppo a chiedere un apposito incontro con il Comune. La difficoltà nel gestire un grande flusso di minori stranieri non accompagnati era stata sottolineata già nel corso dello scorso episodio di violenza, quello di settembre 2023; ad oggi il centro di via Martiniana ospite circa una 20ina di minori in un contesto di gestione che rimane molto difficile.