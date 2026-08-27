Nel video l’intervista a Roberto Butelli, Segretario Regionale SIULP

In via Gallucci la situazione non deve essere sottovalutata e merita certamente attenzione, ma non risulta al momento alcuna vera escalation di violenza. A dirlo è il sindacato di polizia SIULP, a seguito delle polemiche scoppiate dopo l’ultima rissa in zona movida e delle richieste di commercianti e residenti di incrementare i controlli. Secondo la sigla sindacale dei poliziotti, dal 1° marzo al 26 agosto 2026 ci sarebbero state appena sei richieste di intervento in via Gallucci, quattro delle quali solo nel mese di agosto. La maggior parte degli aggressori, da quanto apprende il Siulp, è minorenne, quindi le misure previste dalla legge sono meno drastiche. Ma ci sono anche stati diversi casi di aggressione senza denunciante e in assenza di referti medici in grado di attestare presunte lesioni. Via Gallucci è certamente una zona che merita attenzione, chiosa il Segretario Roberto Butelli, ma, dati alla mano, non è possibile parlare di una vera emergenza