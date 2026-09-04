Nel video l’intervista a Simona Sighinolfi, Direttrice Confesercenti Area Città di Modena

Zona rossa nell’area della movida di via Gallucci? I commercianti non ci stanno. A chiedere congiuntamente un ripensamento della misura sono le associazioni di categoria CNA, Confcommercio, Confesercenti e Lapam, che temono un impatto negativo sulle attività. Secondo loro, etichettare come zona rossa l’area della movida, ponendola al pari di zone come il Novi Sad o il Parco XXII Aprile, proietterebbe un’immagine di degrado e insicurezza che non corrisponde al vero e che rischia di allontanare clienti e turisti. Le associazioni sostengono che i commercianti si sono impegnati negli ultimi mesi, in un percorso fatto di collaborazione e responsabilità, che ha portato a diminuire gli episodi di degrado e microcriminalità. Per i commercianti, gli episodi di risse e aggressioni sono ad oggi contenuti e spesso scollegati dalle attività dei commercianti. La collaborazione con le forze dell’ordine è fondamentale, così come è necessario per via Gallucci un presidio di sicurezza. Presidio che però secondo le associazioni è già oggi garantito dalle stesse attività commerciali