Nel servizio l’intervista a Giuliano Zanni Presidente Comitato Centro Storico

Un’aggressione con un’arma da taglio, nel cuore della movida. È l’ultimo episodio di una lunga serie che torna a far salire la tensione in via Gallucci. È successo nel fine settimana, all’incrocio con Rua Pioppa: un tunisino nato nel 2001 è stato aggredito da un gruppo di circa cinque ragazzi stranieri e colpito all’addome. Soccorso e trasportato in ospedale, è stato sedato. Ancora da chiarire il motivo dell’attacco. Un nuovo episodio di violenza, in una zona dove da tempo residenti ed esercenti segnalano risse, aggressioni e provocazioni. E il senso di esasperazione e impotenza tra chi vive il quartiere cresce.

Una scia di violenza che nonostante i controlli straordinari, le ordinanze comunali e persino la presenza dei bodyguard, non sembra diminuire. I residenti si uniscono così all’appello lanciato dagli esercenti appena una settimana fa e chiedono interventi più incisivi.