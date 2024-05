Nel video l’intervista a Simona Rossi, Titolare erboristeria Erbetue

Brutta sorpresa per la titolare di un’erboristeria di via dello Zodiaco. Nella notte ignoti malviventi hanno sfondato la porta a vetri dell’attività Erbetue e si sono impossessati di tutto il fondocassa. Il tutto è accaduto in pochi minuti. L’allarme è suonato intorno all’una meno un quarto, ha spiegato la titolare, e allertato da quello, un residente che abita nelle immediate vicinanze ha subito chiamato la Polizia di Stato. L’intervento delle forze dell’ordine è stato celere, ma più veloci sono stati i ladri, che sono riusciti a fuggire lasciando dietro di sé una scia di danni ancora da quantificare con esattezza. Utili alle indagini saranno ora le telecamere dell’erboristeria, che hanno ripreso con chiarezza l’incursione dei ladri. L’attività finita nel mirino dei malviventi si trova nel quartiere Villaggio Zeta, spesso al centro della cronaca a causa delle tensioni e delle risse nel residence Costellazioni. Ma anche i furti, ci racconta la titolare, sono un problema sempre più sentito