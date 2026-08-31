Un copione che si ripete, una situazione che torna a farsi critica e che, per i residenti di via delle Costellazioni, va avanti ormai da tempo. Una nuova notte di tensioni ha agitato il quartiere. Intorno alla mezzanotte e mezza tra sabato e domenica, una decina di persone si sono affrontate in strada, divise in due gruppi. Urla, spintoni e botte hanno richiamato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato. Nella rissa è rimasto ferito alla caviglia un uomo tunisino di 33 anni, con un taglio che potrebbe essere stato provocato da una bottiglia o da un’arma da taglio. Soccorso, è stato trasportato in pronto soccorso e sedato ma non è in pericolo di vita. Poco dopo, sempre nella stessa zona, un altro uomo tunisino è rimasto coinvolto in un secondo episodio, riportando ferite e graffi al volto. Per chi vive nel quartiere, però, il problema non è quanto successo in una sola notte, i disagi e le preoccupazioni proseguono da tempo. Già nell’agosto del 2025 l’amministratore del condominio Cielo Alto aveva scritto a Comune, Prefettura e forze dell’ordine, denunciando un clima di tensione e paura e chiedendo maggiori controlli soprattutto nelle ore serali e notturne. A distanza di un anno, le preoccupazioni restano. Ora il Comune prova a intervenire annunciando una riorganizzazione degli spazi di via delle Costellazioni, con il trasferimento dei richiedenti asilo e una destinazione prevalentemente rivolta a famiglie con bambini e lavoratori. Un piano che dovrà però tradursi in tempi, numeri e trasferimenti concreti