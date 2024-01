Un padre che si sfoga e cerca di proteggere il figlio, aggredito in pieno centro storico a Modena. Lo fa attraverso un post pubblicato su Facebook in cui chiede aiuto agli utenti, agli “amici virtuali”, nel caso in cui qualcuno avesse visto qualcosa o, addirittura, ritrovato il portafoglio e i documenti del giovane, finito brutalmente aggredito ieri notte in via del Taglio. Erano circa le 2 quando il 20enne, residente in città, stava rincasando. Pochi istanti, per ritrovarsi accerchiato da quattro ragazzi, con un unico obiettivo: quello di derubarlo. Il giovane, trovatosi solo, avrebbe cercato di dileguarsi, senza opporre resistenza per la paura. Eppure, i malviventi non avrebbero avuto pietà di lui, sferrandogli così un pugno dritto al volto. Solo a quel punto sarebbero riusciti a sottrargli il telefono, il portafoglio e alcuni beni personali. “Più la rabbia che il dolore fisico” scrive, ancora, il padre del ragazzo sui social. Ma non sarebbe neppure l’unico episodio di violenza accaduto in centro, negli ultimi giorni. L’ultimo, sabato sera, quando in vicolo Foschieri un 32enne modenese, diretto verso la propria auto dopo una cena con amici in via Gallucci, sarebbe stato avvicinato da alcuni stranieri, attirati dal cellulare che il ragazzo teneva in mano. Una volta sottrattogli l’oggetto, il giovane avrebbe tentato di rimpossessarsene inseguendoli, ma a quel punto i ladri lo avrebbero aggredito con calci e pugni fino, pare dalle testimonianze, a lasciarlo quasi svenuto per strada, con ferite al volto e una frattura al setto nasale. Un allarme sicurezza che resta quindi alto e comincia a preoccupare seriamente i cittadini che, oltre a chiedere da tempo maggiori controlli, vorrebbero poter vivere serenamente la città. Durante il giorno, come di notte.