Nell’ultimo periodo si sono registrati diversi episodi di atti vandalici che hanno interessato l’interno e l’esterno della biblioteca di Cavezzo. Atti ad opera di ignoti anche se si presume che a metterli a segno sia stato un gruppo di giovani. L’Amministrazione ha presentato tre diverse denunce, attivandosi per segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine e chiedere la loro collaborazione per cercare di individuare gli autori e garantire un monitoraggio dell’area.

<Ci siamo visti costretti, a causa degli ingenti danni provocati dall’apertura ingiustificata di due estintori a tenere chiusa per un giorno la biblioteca e ad interrompere il servizio pubblico – afferma il sindaco Lisa Luppi. La chiusura si è resa necessaria per ripristinare i luoghi e, a tal fine, abbiano dovuto sostenere spese. L’area d’ora in poi sarà vigilata: l’Amministrazione provvederà a rafforzare vigilanza, la videosorveglianza e illuminazione di tutto il perimetro. Anche la polizia locale – continua il sindaco – effettuerà controlli straordinari nell’area, confidando anche sulla consueta collaborazione delle forze dell’ordine. Luoghi come le biblioteche che sono luoghi di cultura, socialità e che riguardano la formazione, l’educazione e la cultura devono rappresentare luoghi sicuri. Dispiace per questo vedere un patrimonio pubblico vandalizzato e condanniamo con forza il gesto, chiedendo che vengano individuati quanto prima i responsabili>.