Nel video le interviste a:

Paolo Trande, Sinistra per Modena – Insieme a Sinistra

Paolo Silingardi, Portavoce Europa Verde Modena

Giorgio Bolognesi, Coordinatore Sinistra Italiana Modena

Un progetto politico che tiene insieme gli elementi cardine della giustizia sociale e dell’ambientalismo. L’Alleanza Verdi Sinistra di Modena ha presentato i punti principali della propria proposta politica in vista delle elezioni europee e anche amministrative dell’8 e del 9 giugno. Il bilancio del gruppo sul doppio mandato del sindaco uscente è a luci e ombre ed è nell’intenzione dell’Alleanza porre elementi di discontinuità in nome della sostenibilità ambientale e di una maggiore equità sociale. Il candidato unico del Partito Democratico, Massimo Mezzetti incontra il favore del gruppo, ma il dialogo per costruire un’alleanza è in corso e deve partire dal programma