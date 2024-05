Nel video l’intervista a Chiara Costetti

Da portavoce di un comitato cittadino a candidata sindaca in corsa per le elezioni amministrative. È Chiara Costetti una delle ultime novità di questa tornata elettorale, scesa ufficialmente in campo al fotofinish con la lista che prende il nome del suo stesso comitato, “Respiriamo Aria Pulita”. Chiara Costetti, nota per aver per anni chiesto il trasferimento delle Fonderie di via Zarlati, ora si dice pronta a mettere il suo impegno al servizio della città.

Nella lista “Respiriamo Aria Pulita” trovano “casa” i portavoce di altri comitati, sia ambientali che cittadini. Al centro del suo programma, presentato non a caso al Parco XXII Aprile, Chiara Costetti mette la cura delle periferie, la sicurezza urbana e quella ambientale.