Ieri il primo giorno sul campo in gialloblù per Niccolò Corrado, il nuovo innesto del Modena Calcio, che arriva in prestito secco dalla Ternana. Nonostante la formula dell’operazione lasci alcuni interrogativi sul futuro del terzino sinistro a fine stagione, tra i canarini e il ds degli Umbri Capozucca c’è una base di accordo per un diritto di riscatto quando scadrà il prestito del giocatore. Intanto Corrado ha svolto il suo primo allenamento insieme ai compagni di squadra, sotto gli occhi di Matteo e Carlo Rivetti, che hanno così accolto il primo colpo della finestra invernale di calciomercato.

Cresciuto nei settori giovanili di Scandicci e Prato, nel 2016 Corrado passa all’Inter, che ha ancora l’opzione per il riacquisto del classe 2000. Il giocatore si è fatto notare soprattutto alla Feralpisalò nella stagione 2021-2022, con un gol e 6 assist, rivelandosi una pedina indispensabile nel 4-3-3 di Stefano Vecchi. Il terzino al Modena ritrova inoltre Antonio Palumbo, suo compagno di squadra alla Ternana.

Per il mercato in entrata, rimane in pole il nome di Edoardo Soleri del Palermo, in uscita dalla squadra siciliana. Guiebre, che è anche sul taccuino del Vicenza, rimane sulla lista dei giocatori in partenza, con il dirigente della Reggiana Goretti fortemente interessato al ritorno del giocatore, sul quale però nutre anche alcuni dubbi relativi agli impegni prossimi in Coppa d’Africa del terzino.

Intanto sul campo Bianco ha recuperato i tre influenzati Magnino, Manconi e Ponsi, che saranno valutati per la prima gara del 2024, in programma sabato prossimo allo Stadio Braglia contro il Brescia. I lombardi hanno chiuso lo scorso anno con la sconfitta casalinga per 0-2 contro il Parma, dopo sei risultati utili consecutivi in campionato. Contro il Modena sarà uno scontro per la zona playoff, con le rondinelle al momento a -3 dall’ottavo posto, occupato dai gialloblù.