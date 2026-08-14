Nel servizio l’intervista a Daniele Galloppa, allenatore Modena Calcio

Si riparte, stavolta per davvero, con il primo passo di una nuova avventura. Domani sera, a Ferragosto, il Modena scenderà in campo per la prima gara ufficiale della nuova stagione, sfidando il Venezia in trasferta per i trentaduesimi di Coppa Italia: sul rettangolo verde del Penzo, in quella che potrebbe essere l’ultima uscita dei canarini in un impianto che i lagunari lasceranno nel 2027, andrà in scena l’esordio dei gialloblu di mister Daniele Galloppa. Un debutto personale anche per lo stesso tecnico, approdato sotto la Ghirlandina a Giugno ed alla prima esperienza assoluta con i grandi, dopo le annate con le giovanili della Fiorentina: nessuna ansia per Galloppa, che alla vigilia ha raccontato di vivere con serenità queste prime settimane con i canarini.

Di fronte ci sarà un Venezia diverso da quello che ha vinto la scorsa Serie B, ma con idee molto chiare, vista la riconferma in panchina di Stroppa, che prima della sfida si è espresso positivamente su Galloppa. L’infortunio rimediato da Sersanti e le due amichevoli saltate con Vis Pesaro e Cittadella hanno rappresentato l’unica vera difficoltà di un ritiro che ha soddisfatto Galloppa.