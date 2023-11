VENERDI’ NERO, SCIOPERO DEI TRASPORTI FERMI DALLE 9 ALLE 13

Confermato lo sciopero di venerdì prossimo, ma per i trasporti sarà dalle 9 alle 13. A Modena la Uil ha indetto un presidio dalle 14.30 alle 16 in Piazza Grande dove in tarda mattina è atteso l’arrivo di un corteo promosso dalla UIl