Prove generali “vista mare” per Vasco Rossi: il suo Tour inizia da Bibione, nota località balneare veneta dell’Adriatico.

Allo Stadio Comunale, dove fervono gli ultimi preparativi del palco, per domani è in programma il soundcheck, che il 72enne rocker di Zocca “regala” – come sempre – agli iscritti del Blasco Fan Club e, domenica 2 giugno, si terrà il vero e proprio “Concerto Zero”, prova generale aperta al pubblico.

Poi il vero Tour del Komandante, chiamato “Vasco Live 2024”, si sposterà nei grandi stadi, a cominciare da San Siro, a Milano: qui Vasco terrà ben sette concerti, tra venerdì 7 e giovedì 20 giugno. Poi si sposterà a Bari, allo Stadio San Nicola, per altre quattro attesissime performance, in programma il 25-26-29-30 giugno.

Ovviamente, i concerti sono tutti “sold out”, già in prevendita, per un totale di circa 660mila biglietti venduti!

Vasco si presenta a questo suo ennesimo tour con una band in gran parte rinnovata, in cui spicca – però – la presenza del leggendario Claudio Golinelli, detto “Il Gallo”, insieme a Vasco dal 1980, stavolta nel ruolo di guest-star al basso.

Dopo che Vasco ha recentemente dichiarato che questo sarà un tour “più sociale, più incavolato, più duro”, c’è mistero fitto sulla scaletta: potrebbe addirittura aprire il concerto il brano “Basta poco”, che Vasco non canta dal vivo da 17 anni.

Unica certezza: la chiusura, come sempre, con “Albachiara”, brano memorabile, che a fine aprile ha compiuto 45 anni, ma sempre una canzone giovane e intramontabile.