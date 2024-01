Nel video l’intervista a Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna

Dalle fila di botteghe e di banchi, al patrimonio enogastronomico che, tra Dop e Igp, conferma Modena una città d’eccellenza. E, per questo, necessita di essere tutelata e valorizzata. È quanto ribadisce anche il Presidente della Regione Stefano Bonaccini che, proprio questa mattina, ha fatto inaspettatamente visita al mercato storico Albinelli, luogo del cuore per molti modenesi e non solo. Ad accompagnarlo, il Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, l’assessore Ludovica Carla Ferrari e il Questore Donatella Dosi, insieme al presidente del Consorzio Mercato Albinelli, Andrea Solieri, e al direttore Sergio Romagnoli. Affaccendarsi di venditori, accalcarsi di acquirenti, creano quell’atmosfera che fanno del mercato la manifestazione più viva e genuina dell’anima del popolo. Botteghe nelle quali, spesso, di generazione in generazione le famiglie si sono tramandate il mestiere e oggi portano avanti la tradizione.