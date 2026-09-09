Nel video l’intervista a:

– Maurizio Fini, Gran Maestro della Consorteria

– Massimo Glielmi, Sindaco di Spilamberto

– Lorella Beneventi, Curatrice del volume

Sessant’anni di storia racchiusi in una goccia di Aceto Balsamico Tradizionale. A Spilamberto, la Consorteria festeggia il 60esimo anniversario con “Una Notte Balsamica”, in programma sabato 12 settembre nel giardino di Rocca Rangoni. Un appuntamento che celebra non solo un prodotto simbolo del territorio, ma soprattutto l’arte del saper fare. Protagonisti della serata saranno 500 assaggiatori, impegnati in una degustazione collettiva e guidata. Un vero e proprio spettacolo sensoriale, accompagnato dalla musica e dal canto lirico. Durante la serata spazio anche alla storia stessa della Consorteria, con la presentazione del docufilm “La tradizione è viva” e del volume “Solchi di Balsamico”, dedicato ai racconti e alle memorie dei suoi fondatori, la cui uscita ufficiale è prevista entro la fine di ottobre.